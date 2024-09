„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie sucht Klaas Nähe (16.9.24)

In "Rote Rosen" setzt Valerie alles daran, Zeit mit Klaas zu verbringen und schmiedet einen Plan.

Hannes ist eifersüchtig auf Richie und schmiedet Pläne zur Vergeltung. Ben hat die Befürchtung, dass Hannes' Verhaltensänderung eine gesundheitliche Ursache haben könnte. Doch Britta und Hendrik können dies ausschließen. Als Hannes zufällig auf ein Buch über die "Sieben Todsünden" stößt, hat er eine neue Idee. Valerie versucht weiterhin, näher bei Klaas zu sein. Sie provoziert erneut einen Streit mit Franka und nutzt dies als Vorwand, um bei ihr auszuziehen. Sie schlägt Klaas kurzerhand vor, bei ihm einzuziehen. Wie wird er reagieren?

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.