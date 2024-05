Marvin und Charlotte bleiben unverhofft im Fahrstuhl stecken, Franka trifft auf Valerie und im Hotel herrscht Chaos. So geht es heute weiter.

Während eines Stromausfalls im Hotel bleiben Marvin und Charlotte im Aufzug stecken. Charlotte gerät in Panik, aber Marvin gelingt es, sie zu beruhigen und ihre Selbstzweifel bezüglich ihrer Kreativität zu zerstreuen. Ihre Vertrautheit stellt sich wieder ein und sie küssen sich. Ein Treffen zwischen den Schwestern Franka und Valerie ist wie gewohnt spannungsgeladen mit gegenseitigen Vorwürfen. Doch als Franka Valerie von ihrer Fehlgeburt erzählt, zeigt sich Valerie tief betroffen und die Schwestern finden wieder zueinander

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.