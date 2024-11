1 Als die beiden ihren letzten gemeinsamen Abend miteinander verbringen, fasst Klaas (Sebastian Deyle) sich ein Herz und fragt Jördis (Diana Staehly), ob er sie auf ihrem Abenteuer begleiten darf. Foto: NDR

Jördis steht vor ihrer Abreise nach Botswana und merkt, wie schwer ihr der Abschied von Klaas fällt. Währenddessen stößt Marvin mit seinen großen Kochplänen auf Carlas Widerstand – doch diese könnte ihm den Weg nach Paris ebnen.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mit Jördis' bevorstehender Abreise nach Botswana wird ihr bewusst, wie sehr sie ihr gewohntes Umfeld, insbesondere Klaas, vermissen wird. Beim gemeinsamen letzten Abend nimmt Klaas all seinen Mut zusammen und fragt Jördis, ob er sie begleiten darf. Marvin fühlt sich nach seinem professionellen Saucen-Workshop in Straßburg für Größeres bestimmt. Carla bremst ihn jedoch liebevoll, als er ihre Kochfähigkeiten überheblich infrage stellt. Trotzdem unterstützt sie seine Ambitionen und bietet ihm an, ihn nach Paris zu vermitteln, wo er seine Ausbildung auf höchstem Niveau fortsetzen könnte.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen. Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen. Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.