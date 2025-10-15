„Rote Rosen“-Vorschau heute: Julius und Mo leiden stark unter ihrer Trennung (15.10.25)

1 Julius (Jan Stapelfeldt l.) und Mo (Yunus Cumartpay r.) setzt ihre Trennung sehr zu – auch wenn beide wissen, dass es keinen anderen Weg gibt. Foto: NDR

Vertrauensbruch in der WG: Noah rastet in "Rote Rosen" aus, als er Valeries geheimes Kamera-Versteck entdeckt.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Noah ist wütend, als er entdeckt, dass Valerie eine Kamera in der WG versteckt hat. Seine Stimmung sinkt noch weiter, als er erfährt, dass auch Toni davon wusste. Schließlich vertragen sich die beiden doch wieder und verbringen für Noahs Schlafwandel-Studie die Nacht zusammen. Als Noah Gefühle zeigt, sieht Toni ihn in einem neuen Licht. Julius und Mo leiden stark unter ihrer Trennung. Auch wenn sie wissen, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Bei Arthurs Geburtstags-Brunch begegnen sie sich ein letztes Mal und nehmen Abschied.