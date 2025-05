1 Bella (Alessia Mazzola l.) ist von Victorias (Caroline Schreiber r.) Angebot angetan, studienbegleitend bei der EmKA zu arbeiten. Foto: NDR

Ein Kuss mit Folgen: Julius droht Amelie und Arthur mit Konsequenzen. Währenddessen bringt eine Verletzung Heiner und Valerie an ihre Grenzen – und Victorias Erwartungen.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius überrascht Amelie und Arthur beim Küssen im Hotel und droht ihnen bei erneutem Fehlverhalten mit Konsequenzen. Verärgert denkt Amelie darüber nach, das Handtuch zu werfen. Doch als ihr bewusst wird, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit mit Arthur ist, nimmt sie Victorias Rat an und macht ihm einen spontanen Heiratsantrag. Valerie will sich vor Victoria keine Blöße geben und überwindet sich schließlich, Heiner um Unterstützung bei der Renovierung des Gutshofs zu bitten. Doch als er sich verletzt, zieht sie die Notbremse - seine Gesundheit hat Vorrang. In Victorias Augen hat Valerie damit jedoch versagt.