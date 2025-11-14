„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jess steht unter Druck (14.11.25)

Jess übernimmt sich in "Rote Rosen" mit der Planung für den Buchladen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Jess steckt voller Energie und treibt die Vorbereitungen für ihren eigenen Buchladen voran. Freunde und Familie stehen an ihrer Seite, und sogar Johanna hat zugesagt, bei der Eröffnung eine Lesung mit Signierstunde zu halten. Doch dann passiert ein schwerer Fehler: Das "Heideecho" kündigt die Eröffnung nicht wie geplant in drei Monaten, sondern bereits für den nächsten Tag an. Jetzt steht alles auf der Kippe. Schafft Jess es, den Laden rechtzeitig fertigzustellen?