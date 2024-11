Während Jenny mit Umzug und neuem Job kämpft, zieht sich ihr Sohn Till in seine Spielewelt zurück, was ihre Geduld auf eine harte Probe stellt. Svenja rät ihr, auf ihn zuzugehen, während Jördis und Klaas ihre letzte gemeinsame Zeit genießen, bevor sie sich für immer trennen müssen.

Jenny kämpft sich durch das Chaos des Umzugs und die Herausforderungen ihres neuen Jobs. Unterstützung von Till kann sie nicht erwarten, da er sich lieber in die Welt der Computerspiele zurückzieht. Jennys Geduld wird auf die Probe gestellt, doch Svenja rät ihr, auf die Bedürfnisse des Teenagers einzugehen. Durch Johannas Hilfe schafft es Svenja, Till zu erreichen. Vielleicht finden Mutter und Sohn beim gemeinsamen Spielen einen Weg zueinander? Unterdessen genießen Jördis und Klaas ihre verbleibende Zeit vor Jördis' Abreise nach Botswana und versuchen, den kommenden Abschiedsschmerz auszublenden. Klaas möchte ihr die Freude an der bevorstehenden Traumreise nicht verderben.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

