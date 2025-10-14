„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lilly macht sich Sorgen um Betty (14.10.25)

In "Rote Rosen" ist Svenja überglücklich, als Arthur ihren Heiratsantrag annimmt.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Svenja ist überglücklich, dass Arthur ihren Antrag annimmt. Um den Familienfrieden zu sichern, lädt sie Victoria zu Arthurs Geburtstag ein, doch die weist sie brüsk ab. Arthur bittet Heiner um die Hand seiner Tochter, erhält jedoch eine Abfuhr. Er versucht alles, um ihn umzustimmen. Lilly macht sich Sorgen um Hündin Betty, die Ben und Tina vermisst. Matteo reagiert sensibel und dreht mit Lilly ein Backvideo für Hundekekse. Britta ist begeistert - sowohl von der Idee als auch von Matteo.