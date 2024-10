„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas versöhnt sich mit seinem Vater (14.10.24)

1 Julius (Jan Stapelfeldt, re.) hilft Elyas (Mehmet Daloglu, li.) bei seiner Hausarbeit, doch die beiden haben Startschwierigkeiten. Foto: NDR

In "Rote Rosen" hat Elyas Schwierigkeiten im Umgang mit seinem Vater. Julius vermittelt.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas fällt es schwer, mit dem Partner seines Vaters locker umzugehen. Erst als Julius ihm verdeutlicht, dass Mo trotz seiner neuen Beziehung derselbe geblieben ist, versöhnt sich Elyas mit seinem Vater und Julius wird herzlich in die Familie Kilic aufgenommen. Julius ist so glücklich, dass er Mo spontan einen Heiratsantrag macht. Währenddessen fragt sich Simon, was er mit seinen bald schlüpfenden Hühnerküken machen soll. Der Hof von Bauer Knut Petersen wäre perfekt, doch Simon hat Streit mit ihm. Kann er Knut trotzdem umstimmen?