„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lara plant eine heimlichen Vaterschaftstest (14.4.25)

In "Rote Rosen" wollen Ben und Tina verhindern, dass René aus der Gärtnerei eine Tanzschule macht.

Ben und Tina setzen alles daran, René davon abzuhalten, die Gärtnerei in eine Tanzschule zu verwandeln. Mit einer List gelingt es ihnen, ihn von dieser Idee abzubringen. Gunter ist erleichtert, dass die Gärtnerei gerettet ist. Ben und Tina feiern ihren Erfolg als unschlagbares Team, doch die Freude währt nur kurz, als die Scheidungspapiere ins Haus kommen. Lara möchte mit einem heimlichen DNA-Test herausfinden, ob Juan tatsächlich Valeries Vater ist. Um ungestört an Juans Haare zu kommen, löst sie einen Feueralarm im Hotel aus - mit Erfolg. Simon ist von dieser Aktion nicht begeistert.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

