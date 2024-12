„Rote Rosen“-Vorschau heute: Amelie beeindruckt mit einer emotionalen Ansprache (13.12.24)

(cg/spot)/ Saskia Ebert , aktualisiert am 13.12.2024 - 10:50 Uhr

1 "Rote Rosen": Die Vorbereitungen zur Wahl des Heidepaares werden für Jorik (l.) und Amelie zur Herausforderung. Foto: NDR

In "Rote Rosen" wird die Wahl des Heidepaares für Jorik und Amelie zur Herausforderung.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die bevorstehende Wahl des Heidepaares sorgt bei Jorik und Amelie für unerwartete Herausforderungen. Zunächst landen sie durch ein Missgeschick in Handschellen aneinandergekettet, dann müssen sie Johanna romantische Liebeserklärungen vortragen. Dabei beeindruckt Amelie mit einer besonders emotionalen Ansprache. Julius stellt für Mos Duft-Workshop klare Regeln auf: Es bleibt rein professionell, Privates hat keinen Platz. Obwohl Mo zustimmt, fällt ihm die Distanz nicht leicht. Während des Workshops erkennt Julius jedoch eine selbstbewusstere Seite an Mo und versteht, dass dessen Zeit in Florenz wichtig war, um zu sich selbst zu finden.