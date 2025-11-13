„Rote Rosen“-Vorschau heute: Carla und Michael müssen einen Kompromiss finden (13.11.25)

In "Rote Rosen" gesteht Carla Michael, dass sie den Hof nicht umgestalten möchte.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Michael stürzt sich begeistert in die Idee, den Dornenhof in eine Westernkulisse zu verwandeln. Carla bleibt jedoch skeptisch und gesteht schließlich, dass sie den Hof so mag, wie er ist. Nun müssen beide einen Kompromiss finden. Währenddessen wollen Richard und Daniel unbedingt den Tech-Campus ersteigern. Lou ist zurückhaltender. Sie vermutet, Daniel wolle sich vor allem selbst etwas beweisen. Gleichzeitig macht sie sich Sorgen um Pelle, der im Footballteam von einem Jungen schikaniert wird.