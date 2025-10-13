„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta stößt auf erschreckende Enthüllungen über Matteo (13.10.25)

In "Rote Rosen" stößt Britta im Internet auf interessante Informationen über Matteo.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Britta entdeckt online überraschende Details über Matteo: Er hat fünf Kinder von vier verschiedenen Frauen. Doch Britta nimmt es gelassen, denn sie will nur Spaß mit ihm haben. Währenddessen erfahren Michael und Carla, dass ihr Westerndorf durch einen Tropensturm zerstört wurde. Carla gesteht Michael daraufhin ihre Probleme mit der Greencard. Ein heftiger Streit bricht aus. Ob sie wieder zueinanderfinden?