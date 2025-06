„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lilly bringt Britta aus dem Gleichgewicht (13.6.25)

1 Bella (Alessia Mozzala) versucht verzweifelt, Elyas (Mehmet Daloğlu) ihre Beweggründe zu erklären. Doch er blockt ab – eine Versöhnung scheint ausgeschlossen. Foto: NDR

In "Rote Rosen" freut sich Britta , dass Joe ihr Glück mit Heiner akzeptiert.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist erleichtert, dass Joe ihre Beziehung zu Heiner akzeptiert - doch dann bringt Lilly sie mit einer spitzen Bemerkung aus dem Gleichgewicht und fragt, was ihre Mutter an einem Mann wie Heiner findet. Britta ist verletzt. Können die Spannungen gelöst werden, oder stehen größere Auseinandersetzungen bevor? Währenddessen will Simon mit Tochter Olivia nach Rostock ziehen, sobald er offiziell als Vater anerkannt ist. Julius fürchtet, Olivia in einem möglichen Streit ums Sorgerecht zu verlieren, und kommt Simon deshalb erst einmal weit entgegen.