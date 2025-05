1 Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) erkennt in einem sanften Moment, dass sie mit Arthur (Vivian Frey) zusammen sein will - ohne Kompromisse! Foto: NDR

In "Rote Rosen" vertritt Amelie Svenja während ihrer Abwesenheit.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Widerwillig stimmt Julius zu, dass Amelie während Svenjas Konzertreise ihre Vertretung im Hotel übernimmt. Gleichzeitig bleibt Victoria hartnäckig und erneuert ihr Angebot an Amelie, während sie Arthur als unzuverlässig darstellt - was bei Amelie einen kurzen Anflug von Eifersucht auslöst. Doch das Missverständnis klärt sich rasch und Amelie wird klar: Sie will Arthur ohne Wenn und Aber.