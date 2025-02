„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas gesteht Bella seine Gefühle (13.2.25)

1 "Rote Rosen": Während Bella versucht, Elyas mit einem kleinen Flirt aufzumuntern, gesteht der ihr ehrlich, dass er sich in sie verliebt hat. Foto: NDR

In "Rote Rosen" gesteht Elyas Bella, dass er sich in sie verliebt hat. Arthur wächst immer mehr in die Vaterrolle.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas hat weder in der Liebe noch im Beruf Erfolg: Er ist unsicher, was Bella für ihn empfindet, und die erste Partynacht in der Wäscherei endet in einer Enttäuschung. Bella versucht, ihn mit einem kleinen Flirt aufzumuntern, doch Elyas spricht offen aus, was er fühlt - er hat sich in sie verliebt. Arthur entwickelt immer stärkere Vatergefühle und möchte in Zukunft für seine Kinder da sein. Kurzerhand entscheidet er sich, eine Wohnung in Lüneburg zu nehmen, und überzeugt Svenja einfühlsam davon, dass sie sich gemeinsam um Till kümmern sollten.