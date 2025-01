„Rote Rosen“-Vorschau heute: Arthur erfährt ein schockierendes Geheimnis (13.1.25)

1 Ben (Hakim-Michael Meziani, M.) ist genervt von Heiners (René Dumont, r.) Hang zum Chaos. Als Ben sich darüber bei Valerie (Maike Johanna Reuter, l.) Luft macht, ahnt er nicht, dass Heiner alles mithört... Foto: NDR

In "Rote Rosen" ist Svenja geschockt, als sie erfährt, dass Till gemobbt wird. Dieser vertraut sich Arthur an.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja ist entsetzt, als sie herausfindet, dass Till in der Schule gemobbt wird. Till nimmt es jedoch gelassener, denn er hatte Unterstützung: Arthur. Während Bella skeptisch ist und sich fragt, was Arthur von Till will, ahnt Svenja nicht, dass sie selbst eine Affäre mit Tills Helfer hat. Till öffnet sich immer mehr gegenüber Arthur und gesteht ihm schließlich, dass er und Bella die Kinder sind, die bei dem Unfall ihre Mutter verloren haben. Arthur wird klar: Es sind seine Kinder.