„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja kann die Rolle als Ersatzmutter nicht erfüllen (12.12.24)

(cg/spot)/ Saskia Ebert , aktualisiert am 12.12.2024 - 13:36 Uhr

1 Svenja (Lea Marlen Woitack) vertraut sich Heiner (René Dumont) an, dass sie sich in ihrer Rolle als Ersatz-Mutter überfordert fühlt. Daraufhin beschließt Heiner zu seiner Tochter nach Lüneburg zu ziehen… Foto: NDR

In "Rote Rosen" will Amelie den Wettbewerb zum Heidepaar des Jahres unbedingt gewinnen.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist fest entschlossen, den Wettbewerb zum Heidepaar des Jahres zu gewinnen. Mit dem Preisgeld möchte sie Britta unterstützen, den Rollstuhl-Skaterpark in Erinnerung an Hendrik zu bauen. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, beschafft sie sich Zugang zu den Wettkampfaufgaben und motiviert Jorik energisch, mit ihr alles zu geben. Svenja fühlt sich überfordert, sowohl Bella und Till als auch ihrem Job im Hotel gerecht zu werden. Sie vertraut sich Heiner an und gesteht, dass sie die Rolle als Ersatz-Mutter nicht erfüllen kann. Heiner entscheidet daraufhin, zu seiner Tochter nach Lüneburg zu ziehen.