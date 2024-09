„Rote Rosen“-Vorschau heute: Leyla lügt ihre Follower an (12.9.24)

In "Rote Rosen" zwingt Charlotte Geraldine dazu, eine Superhelden-Kollektion zu entwerfen. Zu einem wichtigen Termin vergisst Charlotte dann ihre Entwürfe.

Geraldine zwingt Charlotte dazu, eine Kollektion mit Superhelden-Thema zu gestalten. Da kommt die Einladung zu einem Mode-Brunch wie gerufen. Doch als Charlotte nach Lüneburg zurückkehrt, stellt sie entsetzt fest, dass sie die streng geheimen Gigidoux-Entwürfe bei dem Mode-Treffen vergessen hat. Unterdessen ist Leyla erleichtert, dass ihr Herz nach dem Infarkt keinen Schaden davongetragen hat, und freut sich darauf, bald wieder online aktiv zu sein. Ihren Followern erzählt sie, dass die Überdosis und der Herzinfarkt lediglich ein Schwächeanfall waren. Doch als im "Heideecho" ein boshafter Artikel über ihren Drogenmissbrauch erscheint, ist Leyla schockiert, dass ihre Lüge aufgeflogen ist.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.