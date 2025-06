„Rote Rosen“-Vorschau heute: Simon setzt Julius unter Druck (12.6.25)

1 Arthur (Vivian Frey) wird von Victoria (Caroline Schreiber) für ihre Versöhnung mit seinen Geschwistern eingespannt. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon setzt Julius unter Druck, endlich den Vaterschaftstest zu genehmigen. Als er die Unterschrift bekommt, wird ihm klar, dass das Sorgerecht noch lange nicht in greifbarer Nähe ist. Doch Simons Geduld ist am Ende. Da kommt ihm Davids Vorschlag gerade recht: Mit ihm und Franzi aufs Land ziehen. Britta plant, ihre Beziehung zu Heiner beim gemeinsamen Abendessen der Hausgemeinschaft offiziell zu machen. Joe und Sam will sie aber in Ruhe und unter vier Augen informieren. Doch dann taucht Joe plötzlich auf und durchkreuzt ihren Plan.