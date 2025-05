„Rote Rosen“-Vorschau heute: Victoria macht Amelie erneut ein verlockende Angebot (12.5.25)

Nicola Coughlan Wow-Auftritt bei den BAFTA TV Awards in London

In Sachen Fashion macht Nicola Coughlan kaum jemand was vor. Auch bei den BAFTA TV Awards in London bezauberte sie wieder mit ihrem Look auf dem roten Teppich. Weniger erfolgreich war sie allerdings im Anschluss bei der Preisverleihung.