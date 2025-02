„Rote Rosen“-Vorschau heute: Wird Till Noah überfahren? (12.2.25)

1 Noah (Jan Liem, l.) lässt sich von Toni (Sarah Buchholzer, r.) ablenken, als ihm eine Person erscheint, die eigentlich nicht vor ihm steht. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

In letzter Sekunde kann Arthur verhindern, dass Till Noah überfährt, doch dabei verletzt er sich leicht. Gegenüber Svenja behauptet er, selbst am Steuer gesessen zu haben. Doch Till klärt die Situation auf, indem er von den gemeinsamen Fahrstunden berichtet, was Svenja missfällt. Arthur gesteht ihr schließlich, dass er durch den Vorfall zum ersten Mal gespürt hat, was es bedeutet, Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen. Währenddessen hat Carla neue Soßen für den Food-Truck kreiert und lädt Heiner zum Probieren ein. Spontan entscheiden sie sich, auch eine Weinverkostung anzuhängen. Dabei isst Carla unwissentlich von Heiners Hasch-Keksen. Am nächsten Morgen kann sie sich nicht mehr erinnern, wie der Abend endete.