„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jorik und Amelie verstricken sich weiter in Lügen (11.12.24)

In "Rote Rosen" wollen Jorik und Amelie ihre Lügen beichten. Im letzten Schritt bringen sie es aber nicht übers Herz.

Jorik und Amelie geraten durch ihre Teilnahme an der Wahl zum Paar des Jahres immer tiefer in ein Netz aus Lügen. Sie fassen den Entschluss, Henni und Britta die Wahrheit zu sagen und sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Doch sie bringen es nicht über sich. Währenddessen checkt Mos Firma aus Florenz für ein Seminar im "Drei Könige" ein. Julius versucht, professionell zu bleiben, doch als er und Mo im Fahrstuhl stecken bleiben, bricht seine angestaute Enttäuschung hervor: Er fordert Mo auf, sein Leben endgültig zu verlassen.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

