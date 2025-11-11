„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie & Simon verbringen gemeinsam einen Tag mit Olivia (11.11.25)

1 Simon (Thore Lüthje l.) überredet Valerie (Maike Johanna Reuter), ihren letzten Tag mit Olivia (Fiona Strebe m.) und ihm zu verbringen. Er macht ihr klar: Sie darf auch ohne Sorgerecht Muttergefühle haben. Valerie (Maike Johanna Reuter) ist gerührt und ihr fällt der Abschied schwerer als gedacht. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Victoria macht Valerie ein Jobangebot in München. Simon bittet sie jedoch, den letzten Tag gemeinsam mit ihm und Olivia zu verbringen. Er zeigt ihr, dass sie auch ohne Sorgerecht eine liebevolle Bindung zu Olivia haben darf. Valerie ist tief bewegt und der Abschied fällt ihr schwerer als erwartet. Tills Versuch, Bella und Elyas wieder zusammenzubringen, scheitert. Richard versteht nicht, weshalb Daniel nicht mit ihm nach Asien reisen will, und beendet die Freundschaft. Arthur kann die Lage beruhigen und Richard entscheidet sich, Daniel beizustehen. Seine Wut auf Victoria bleibt jedoch bestehen.