„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas verpasst den Abgabetermin für seine Seminararbeit (11.10.24)

1 Valerie (Maike Johanna Reuter, li.) versichert Simon (Thore Lüthje, re.), dass er nicht der Vater ihres Kindes ist. Foto: NDR

In "Rote Rosen" verpasst Elyas den Abgabetermin für seine Seminararbeit. Der Druck wird immer größer.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas hat den Abgabetermin für seine Seminararbeit verpasst und steht jetzt unter enormem Druck. Jördis schlägt vor, Julius um Unterstützung zu bitten. Doch Elyas hat weiterhin Schwierigkeiten mit Mos Beziehung zu Julius. Wird Elyas in der Lage sein, seine Vorbehalte zu überwinden? Valerie versichert Simon, dass er nicht der Vater ihres Kindes ist. Als Julius das erfährt, sieht sich Valerie gezwungen, sich auch vor ihm zu rechtfertigen. In ihrer Not fälscht sie ihren Mutterpass, um ihn als Beweis vorzulegen.

