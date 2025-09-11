„Rote Rosen“-Vorschau heute: Marcel will sich nach Spanien absetzen (11.9.25)

In "Rote Rosen" taucht der Unfallwagen auf. Marcel plant daraufhin, nach Spanien abzuhauen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Das Auto, das aus dem Teich geborgen wird, ist derselbe Wagen, der Jennys Tod verursacht hat. Marcel will sofort aus Lüneburg verschwinden und schlägt Till vor, mit ihm nach Spanien in eine von Victorias Ferienwohnungen zu ziehen. Till lehnt ab. Schockiert erfährt er, dass der Unfallwagen Marcel gehört. Svenja vermutet, Victoria habe ihr nur gekündigt, um sie von Arthur fernzuhalten. Arthur fordert seine Mutter auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Sonst will er selbst kündigen.