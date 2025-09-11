„Rote Rosen“-Vorschau heute: Marcel will sich nach Spanien absetzen (11.9.25)
Britta (Jelena Mitschke r.) muss auf eine berufliche Fortbildung und hinterlässt Heiner (Hermann Toelcke) einen Brief, in dem sie ihm ihre Gefühle erklärt. Vor der Abreise bittet sie Toni (Sarah Buchholzer l.), Heiner den Brief zu geben, sobald er wieder in Lüneburg ist. Foto: NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

In "Rote Rosen" taucht der Unfallwagen auf. Marcel plant daraufhin, nach Spanien abzuhauen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Das Auto, das aus dem Teich geborgen wird, ist derselbe Wagen, der Jennys Tod verursacht hat. Marcel will sofort aus Lüneburg verschwinden und schlägt Till vor, mit ihm nach Spanien in eine von Victorias Ferienwohnungen zu ziehen. Till lehnt ab. Schockiert erfährt er, dass der Unfallwagen Marcel gehört. Svenja vermutet, Victoria habe ihr nur gekündigt, um sie von Arthur fernzuhalten. Arthur fordert seine Mutter auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Sonst will er selbst kündigen.

 

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.

 