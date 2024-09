„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta plant eine Feier für Hendrik und Carla (11.9.24)

In "Rote Rosen" plant Britta eine spontane Party für Hendrik und Carla. Charlotte ist wütend auf Marvin.

Britta plant kurzfristig eine Feier im Garten des Rosenhauses für Hendrik und Carla, um ihre neuen beruflichen Wege zu würdigen. Doch es braucht einige Überredungskünste, bis Carla schließlich zur Feier kommt. Erst durch Lillys Einsatz kann die Party mit allen Beteiligten stattfinden. Charlotte ist wütend über Marvins unangemessene Nachricht an Geraldine Gigidoux und sucht bei Hannes Trost, doch dieser stellt sich auf Marvins Seite. Als Charlotte jedoch von Leylas Infarkt erfährt, beginnt sie nachzudenken und sucht das Gespräch mit Geraldine - mit unerwartetem Verlauf.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.