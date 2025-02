„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till kann seine Emotionen nicht mehr kontrollieren (11.2.25)

1 Gisela (Martina Eitner-Acheampong) ergreift die Flucht, als ihre Tochter wissen möchte, wer ihr Vater ist. Foto: NDR

In "Rote Rosen" spitzt sich die Situation zwischen Till und Noah weiter zu, bis bei Till schließlich die Sicherungen komplett durchbrennen.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach der Auseinandersetzung zwischen Noah und Till auf der WG-Party überredet Toni den wütenden Noah, mit Till zu reden. Anfangs scheint es, als würde Till Noahs Worte annehmen, doch Chatfreund Marcel heizt seine Wut weiter an. Während einer Fahrstunde mit Arthurs Auto sitzt Till am Steuer, als er Noah auf der Straße sieht - und tritt plötzlich aufs Gaspedal. Carla steckt in einer kreativen Krise und weigert sich, neue Burgerrezepte für den Foodtruck zu entwickeln, sehr zum Ärger von Amelie. Doch durch einen zufälligen Moment entfacht Arthur Carlas Freude am Kochen erneut.