„Rote Rosen“-Vorschau heute: Carla und Michael bekommen schlechte Nachrichten aus den USA (10.10.25)

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Carla ist begeistert, dass Michael früher als geplant in Lüneburg eintrifft. Doch die Freude hält nicht lange, denn sie hat ihre Greencard zu spät beantragt. Bevor sie es Michael gestehen kann, erreichen die beiden schlechte Nachrichten aus den USA. Svenja leidet darunter, dass Bella lieber Victorias Nähe sucht. Trotzdem gibt sie nicht auf und setzt ihre Hoffnung auf Arthurs 40. Geburtstag, um wieder zueinanderzufinden.