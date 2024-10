„Rote Rosen“-Vorschau heute: Marvin will vor seinen Gefühlen flüchten (10.10.24)

Marvin will vor seinen Gefühlen flüchten

1 "Rote Rosen": Marvin ist irritiert von seinen Gefühlen und möchte am liebsten sofort nach Amsterdam flüchten. Foto: NDR

In "Rote Rosen" würde Marvin am liebsten vor seinen Gefühlen für Franka flüchten. Amelie ist in ihren Gedanken bereits im neuen Anwesen.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist von seinen Gefühlen für Franka verunsichert und denkt darüber nach, sofort nach Amsterdam zu verschwinden. Allerdings kann Leyla den Food Truck nicht vertreten. Unerwartet bietet sich Franka an, spontan auszuhelfen. Jorik fühlt sich unwohl mit dem Plan, den Askanier-Park zu kaufen. Während Amelie bereits den Umzug in das neue Anwesen in Gedanken plant, gefällt das Jorik überhaupt nicht. Doch das Vorhaben gerät in Gefahr: Fabienne fordert von Amelie Eigenkapital, das sie nicht aufbringen kann.