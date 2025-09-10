„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja trennt sich von Mika (10.9.25)

In "Rote Rosen" redet sich Svenja ein, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Svenja versucht, Mika und sich selbst zu überzeugen, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet. Doch ihr wird klar, dass sie sich selbst belügt, und sie trennt sich von Mika. Nun fürchtet Victoria, Svenja könnte ihr die Kontrolle über Arthur und die Enkelkinder streitig machen. Deswegen ist Victorias erste Amtshandlung als Hotelchefin: Sie kündigt Svenja! Bella hofft, dass Elyas nach der Konfrontation mit der Polizei endlich die Wäscherei räumt. Elyas denkt kurz ans Aufgeben, doch dann verbarrikadiert er sich wütend in der Wäscherei.