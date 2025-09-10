„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja trennt sich von Mika (10.9.25)

In "Rote Rosen" redet sich Svenja ein, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet.

Svenja versucht, Mika und sich selbst zu überzeugen, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet. Doch ihr wird klar, dass sie sich selbst belügt, und sie trennt sich von Mika. Nun fürchtet Victoria, Svenja könnte ihr die Kontrolle über Arthur und die Enkelkinder streitig machen. Deswegen ist Victorias erste Amtshandlung als Hotelchefin: Sie kündigt Svenja! Bella hofft, dass Elyas nach der Konfrontation mit der Polizei endlich die Wäscherei räumt. Elyas denkt kurz ans Aufgeben, doch dann verbarrikadiert er sich wütend in der Wäscherei.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

ANZEIGE