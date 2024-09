„Rote Rosen“-Vorschau heute: Leyla greift zur Pille (10.9.24)

In "Rote Rosen" hat Leyla einen Zusammenbruch. Gunter organisiert einen Abschied für Carla.

Leyla erliegt der Versuchung, als ihr im Club Drogen angeboten werden. Als sie bemerkt, dass immer mehr Follower ihr den Rücken kehren, greift sie zu einer Pille. Unter deren Einfluss möchte sie die nächste Mutprobe angehen, bricht jedoch stattdessen mit Herzproblemen zusammen! Gunter organisiert einen offiziellen Abschied für Carla im "Carlas", hofft aber insgeheim, dass sie ihre Entscheidung noch überdenkt. Doch Carla bleibt standhaft: Ihre Zeit im "Carlas" ist endgültig vorbei!

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.