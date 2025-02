„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till macht Noah für den Tod seiner Mutter verantwortlich (10.2.25)

In "Rote Rosen" kommt es auf Bellas WG-Gaming-Party zum Eklat. Till attackiert Noah.

Bei Bellas WG-Gaming-Party eskaliert die Situation: Till ist überzeugt, dass Noah für den Unfall verantwortlich ist, bei dem seine Mutter ums Leben kam, und attackiert ihn. Doch für Noah wird es noch schlimmer: Sein Auto, das seine Unschuld beweisen könnte, ist inzwischen verschrottet worden. Gisela ist fassungslos, als Heiner ihr erzählt, dass sie nach einer Faschingsparty eine gemeinsame Nacht verbracht haben. Sie kann sich daran überhaupt nicht erinnern - schließlich war sie Hans immer treu! Doch das Ergebnis des Gentests trifft sie wie ein Schlag: Sie ist tatsächlich Valeries Mutter, aber Hans ist nicht der Vater.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

