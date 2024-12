„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja bittet Bella um Hilfe (9.12.24)

In "Rote Rosen" wird Bella die Verantwortung für Till zu groß. Daraiufhin bittet sie Svenja um Hilfe.

Bella fühlt sich von der Verantwortung für Till überfordert und möchte Svenja nichts davon erzählen. Um die Kinder auf andere Gedanken zu bringen, nimmt Svenja sie zu einem Auftritt ihrer ehemaligen Band "Girl Front" mit, wo sie endlich gemeinsam Spaß haben. Doch am nächsten Tag schwänzt Till die Schule und konzentriert sich weiterhin auf die Suche nach seinem Vater. Überfordert bittet Bella Svenja, ins Rosenhaus zu ziehen. Derweil machen Noah und Simon Leyla auf verschiedene Wege aufmerksam, wie sie auch mit einem schlechten Numerus Clausus ein Medizinstudium beginnen könnte.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

