„Rote Rosen“-Vorschau heute: Mo ist von Julius’ Antrag überrumpelt (9.10.25)

In "Rote Rosen" weicht Mo Julius' Heiratsantrag überrumpelt aus.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Mo reagiert überrascht auf Julius' Antrag und geht ihm zunächst aus dem Weg. Er liebt ihn, will aber erst herausfinden, welchen beruflichen Weg er einschlägt. Als er schließlich seinen ersten Auftrag erhält und Julius sich begeistert zeigt, fasst Mo einen Entschluss: Er hält selbst um Julius' Hand an. Wird das alles verändern? Bella glaubt, dass niemand sie versteht - nur Victoria. Als Svenja und Arthur erkennen, dass Elyas unschuldig ist, muss Victoria Bella ihre Intrige gestehen. Doch Bellas Reaktion fällt völlig unerwartet aus.