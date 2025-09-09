„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas’ Plan gerät außer Kontrolle (9.9.25)

Elyas will Victorias Ansehen mit Corinnas Hilfe zerstören. Doch als Corinna wie vereinbart einen Brandsatz legt und die Polizei informiert, bemerkt Elyas, dass Bellas Fingerabdrücke auf der Flasche sind. Er stoppt die Aktion und will Beweise beseitigen, wird dabei jedoch von der Polizei überrascht. Till wundert sich, warum Marcel bei ihm übernachten möchte. Als er dessen Ausweis kontrolliert, entdeckt er einen anderen Namen und wirft ihn hinaus.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen".

