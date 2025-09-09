„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas’ Plan gerät außer Kontrolle (9.9.25)

In "Rote Rosen" wird Elyas von der Polizei gestellt.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Elyas will Victorias Ansehen mit Corinnas Hilfe zerstören. Doch als Corinna wie vereinbart einen Brandsatz legt und die Polizei informiert, bemerkt Elyas, dass Bellas Fingerabdrücke auf der Flasche sind. Er stoppt die Aktion und will Beweise beseitigen, wird dabei jedoch von der Polizei überrascht. Till wundert sich, warum Marcel bei ihm übernachten möchte. Als er dessen Ausweis kontrolliert, entdeckt er einen anderen Namen und wirft ihn hinaus.