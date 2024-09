„Rote Rosen“-Vorschau heute: Leyla erkennt, dass ihre Karriere vorbei ist (9.9.24)

1 Fjällgard (Stephan Schad) und Hendrik (Jerry Kwarteng). Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Leyla einen Bericht über die deutschen Olympioniken liest, wird ihr schmerzlich bewusst, dass ihre eigene Sportkarriere vorbei ist. Sie fällt in eine tiefe Stimmung und lässt ihren Frust an allen um sie herum aus. Auf der Suche nach einem neuen Adrenalinkick kündigt sie online ein spektakuläres Video an! Valerie weist Ben höflich ab und entschuldigt sich ehrlich bei Franka für ihre verletzenden Worte. Doch Franka ist immer noch gekränkt. Wird sie ihrer Schwester noch einmal verzeihen können?