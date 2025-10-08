„Rote Rosen“-Vorschau heute: Mo und Julius haben unterschiedliche Zukunftspläne (8.10.25)

In "Rote Rosen" ist Valerie fest entschlossen, Noah und Toni eine Affäre nachzuweisen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Valerie will unbedingt beweisen, dass Noah und Toni eine Affäre haben. Heimlich installiert sie eine Kamera in der WG. Doch lange bleibt sie nicht verborgen. Mo und Julius werden als Heidepaar interviewt. Dabei merkt Mo, wie verschieden ihre Zukunftspläne sind. Er sucht den passenden Moment für ein Gespräch. Doch Julius hat längst eigene Pläne. Vor Publikum macht er Mo einen Heiratsantrag. Wie wird Mo reagieren?