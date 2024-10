„Rote Rosen“-Vorschau heute: Celeste hintergeht Elyas (8.10.24)

1 Marvin (Maurice Pawlewski, mi.) ist glücklich, bis er Franka (Birthe Wolter, li.) und Ben (Hakim-Michael Meziani, re.) in einer innigen Umarmung sieht. Er brodelt vor Eifersucht. Foto: NDR

In "Rote Rosen" ist Elyas niedergeschlagen, weil Celeste ihn betrogen hat. Mo steht ihm bei.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas kehrt enttäuscht aus Köln zurück: Celeste hat ihn hintergangen. Mo versucht verständnisvoll, ihm beizustehen, doch Elyas fühlt sich unwohl, weil Mo Männer liebt. Marvin plant ein Wochenende in Amsterdam mit der Poker-Lady, aber es gibt ein Problem: Wer übernimmt seinen Food Truck? Schließlich überredet Marvin Leyla, und Franka überzeugt Ben, dabei zu helfen. Marvin ist zufrieden, bis er Franka und Ben in einer innigen Umarmung erwischt, was ihn vor Eifersucht kochen lässt.