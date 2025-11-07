„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas hat die Schnauze voll und zieht aus! (7.11.25)

1 Elyas (Mehmet Daloğlu r.) hält die Spannungen zwischen Toni (Sarah Buchholzer) und Noah (Jan Liem) nicht mehr aus und flüchtet aus der WG. Da läuft ihm Bella (Alessia Mazzola l.) über den Weg. Die ist wegen ihrer Kündigung am Boden zerstört ist und gerät mit Elyas (Mehmet Daloğlu r.) aneinander. Foto: NDR

In "Rote Rosen" kann Elyas nicht mehr mit den Streitigkeiten zwischen Toni und Noah umgehen und trifft eine Entscheidung.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta freut sich auf die nächste Nacht auf dem Dornenhof. Carla ist hingegen zunehmend überzeugt, dass es auf dem Hof tatsächlich spukt. Erst ist es Heiners verschwundener Hammer, dann Johannas Geschichte über eine alte Hexenverbrennung. Britta schafft es, Carla zu beruhigen. Doch in der Nacht hört Carla plötzlich ein unheimliches Weinen. Elyas hält den Streit zwischen Toni und Noah nicht mehr aus und verlässt die WG. Dabei trifft er auf Bella, die wegen ihrer Kündigung völlig am Boden ist und mit Elyas aneinandergerät.