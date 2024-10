„Rote Rosen“-Vorschau heute: Frankas und Bens Verbindung wird immer stärker (7.10.24)

In "Rote Rosen" hilft Ben Franka dabei, einen Termin beim Jugendamt zu bekommen, wodurch sie noch mehr zusammenwachsen.

Ben unterstützt Franka dabei, einen weiteren Termin beim Jugendamt zu bekommen, der vielversprechender verläuft. Franka ist dankbar, und die wachsende Verbindung zwischen den beiden fühlt sich richtig an. Dennoch wollen sie vorerst alles unverbindlich lassen. Amelie schlägt Jorik vor, gemeinsam den "Askanier-Park" als gleichberechtigte Partner zu führen. Jorik ist sich noch unsicher: Sollte er wirklich seinen sicheren Job aufgeben? Doch nach einem anstrengenden Tag im Hotel entscheidet er sich, mit Amelie den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.