„Rote Rosen“-Vorschau heute: Eskalation zwischen Julius und Simon (7.5.25)

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina merkt immer mehr, dass sie Ben eigentlich gar nicht verlassen will. Sie wünscht sich, dass Ben ähnlich fühlt, doch sie traut sich nicht, ihn darauf anzusprechen. Gerade als sie glaubt, endlich mit ihm reden zu können, erfährt sie, dass er eine große Party zur Feier der Scheidung plant. Der Konkurrenzkampf zwischen Julius und Simon um Olivia wird immer heftiger. Valerie hingegen genießt es, die beiden für sich schuften zu lassen. Als Simon Olivia zu einem Kurztrip nach London einladen will, eskaliert die Lage endgültig. Julius fordert Simon auf, Olivia in Ruhe zu lassen.