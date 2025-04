Rote Rosen heute: In der Wäscherei brennt es wegen Hermine

In der Wäscherei brennt es wegen Hermine

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella und Elyas schenken Hermine ein neues Gummispielzeug zur Feier ihres bestandenen Hundeführerscheins. Leider landet das Spielzeug im Trockner der Wäscherei und löst dort ein kleines Feuer aus. Zum Glück besteht eine Haftpflichtversicherung - doch dann merkt Bella, dass sie den Brief an die Versicherung ohne Briefmarke abgeschickt hat. Elyas steht nun vor ernsthaften Geldproblemen. Valerie hat bei ihrem neuen Job einen schweren Start: Die Handwerker sind wenig begeistert von ihr, und sie zweifelt an sich. Doch überraschend schlägt die Stimmung um - sie erhält Anerkennung.