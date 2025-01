Rote Rosen am 07. Januar: 2. Chance für Amelie und Jorik?

1 Können die beiden noch einmal zueinander finden? Foto: NDR

Julius zweifelt an Mos Treue, während Amelie und Jorik ihre Fake-Beziehung für die Öffentlichkeit aufrechterhalten – doch Gefühle sorgen für unerwartete Wendungen.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo schwärmt begeistert von seinem italienischen Kollegen Riccardo, was bei Julius Eifersucht auslöst, als eine SMS, die eigentlich an Riccardo gehen sollte, versehentlich bei ihm landet. Julius vermutet, dass Mo und Riccardo mehr als nur Kollegen sind. Doch Mo macht deutlich, dass Julius der Einzige ist, den er liebt, was Julius sprachlos macht. Währenddessen wird Jorik nach dem Sieg als "Heidepaar" klar, dass er und Amelie weiterhin ein Paar vortäuschen müssen - sowohl für Werbeauftritte als auch für Britta. Amelie bringt es nicht übers Herz, ihrer Schwester die Wahrheit zu sagen. Unerwartet schlägt sie Jorik vor, ihre Beziehung noch einmal ernsthaft zu versuchen.