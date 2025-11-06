„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jess ist mit den Nerven am Ende (6.11.25)

In "Rote Rosen" begeht Jess aus Liebeskummer einen großen Fehler.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Jess steht kurz vor dem Zusammenbruch. Sie leidet unter Liebeskummer und hat zusätzlich Stress mit ihrem Chef. Wütend formuliert sie eine Kündigungsmail, doch sie glaubt, sie nicht abgeschickt zu haben. Till und Bella planen mit Arthur und Svenja einen sogenannten Bucket-Day. Gemeinsam wollen sie Dinge erledigen, die sie sich in Lüneburg vorgenommen haben. Doch das Vorhaben scheitert: Svenja muss kurzfristig zu einer Wohnungsbesichtigung nach Berlin.