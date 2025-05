„Rote Rosen“-Vorschau heute: Julius träumt wieder vom Vatersein (6.5.25)

1 Während Julius (Jan Stapelfeldt r.) und Mo (Yunus Yunus Cumartpay l.) auf Olivia aufpassen kommt bei Julius der Kinderwunsch wieder hoch. Foto: NDR

In "Rote Rosen" weckt die Fürsorge für Olivia in Julius längst vergessen geglaubte Gefühle.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja lädt Mika abends spontan ein, auf ihrem Sofa zu übernachten. Doch am nächsten Morgen ist er wie vom Erdboden verschluckt. Zum Glück klärt sich alles schnell auf und die beiden verbringen einen entspannten Nachmittag zusammen. Für Svenja ist klar: Sie möchte ihn unbedingt wiedersehen. Valerie ist bewegt, wie liebevoll Julius sich um Olivia kümmert. Dabei kommen in ihm alte Gefühle hoch - sein Wunsch nach einem Kind flammt wieder auf. In dieser emotionalen Phase bringt Mo eine gute Nachricht: Er muss nicht zurück nach Florenz!