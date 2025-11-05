„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou stößt unerwartet auf Jess (5.11.25)

In "Rote Rosen" trifft Lou in der Praxis auf Jess - mit Folgen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Svenja und Arthur hadern damit, Bella in Lüneburg zurückzulassen. Auch Bella spürt Wehmut, weil sie alle vermissen wird. Trotzdem ist sie überzeugt, bei Victoria gut aufgehoben zu sein. Sie ahnt nicht, dass Richards Intrige aufgeht. Am Tag seiner Operation begleitet Richard Daniel ins Krankenhaus. Währenddessen steht Victoria Lou emotional bei. In der Praxis trifft Lou unerwartet auf Jess - eine Begegnung mit Folgen.