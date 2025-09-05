„Rote Rosen“-Vorschau heute: David ist spurlos verschwunden (5.9.25)

In "Rote Rosen" sorgt sich Gunter um David, der plötzlich unauffindbar ist.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Gunter ist in Sorge, weil David spurlos verschwunden ist und sogar sein Café in Rostock verkauft hat. Als er selbst nachforschen will, muss Carla das Geheimnis lüften: David ist bereits in Lüneburg. Franzi ist schwanger, Gunter wird Großvater. Svenja schlägt Arthur vor, Gunters Abwesenheit zu nutzen, um im "Carlas" ein exklusives Menü anzubieten. Doch als Gunter zusammen mit David auftaucht, will Svenja den Plan sofort stoppen. Arthur hingegen möchte daran festhalten. Kann Svenja ihm vertrauen?