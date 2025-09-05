„Rote Rosen“-Vorschau heute: David ist spurlos verschwunden (5.9.25)

Gunter ist in Sorge, weil David spurlos verschwunden ist und sogar sein Café in Rostock verkauft hat. Als er selbst nachforschen will, muss Carla das Geheimnis lüften: David ist bereits in Lüneburg. Franzi ist schwanger, Gunter wird Großvater. Svenja schlägt Arthur vor, Gunters Abwesenheit zu nutzen, um im "Carlas" ein exklusives Menü anzubieten. Doch als Gunter zusammen mit David auftaucht, will Svenja den Plan sofort stoppen. Arthur hingegen möchte daran festhalten. Kann Svenja ihm vertrauen?

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

