„Rote Rosen“-Vorschau heute: Amelie hilft Geraldine, das Hotel unbemerkt zu verlassen (5.9.24)

1 Franka (Birthe Wolter) gibt einer Bitte von Julius (Jan Stapelfeldt) nach und lässt Valerie (Maike Johanna Reuter) bei sich einziehen. Foto: NDR

In "Rote Rosen" hilft Amelie Geraldine, unerkannt aus dem Hotel zu kommen. Jorik trifft auf Geraldine, ohne zu wissen, wer sie ist.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie hilft Geraldine, das Hotel unbemerkt zu verlassen, in der Hoffnung, dass Geraldine im Gegenzug eine Suite im Hotel gestaltet. Doch Geraldine lehnt das Angebot ab. Währenddessen trifft Jorik auf Geraldine, ohne zu wissen, wer sie ist. Geraldine ist von Jorik so fasziniert, dass sie ihn küsst. Genau in diesem Moment betritt Amelie die Suite. Franka erlaubt Valerie, bei ihr einzuziehen. Anfangs verstehen sich die Schwestern gut. Doch als Valerie sich auf ein Date mit Ben einlässt, wirft Franka ihr vor, nur mit ihm zu spielen. Valerie reagiert verletzt und wirft Franka vor, eifersüchtig auf ihre Schwangerschaft zu sein, da sie selbst gerne Mutter wäre.