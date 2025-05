„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta lässt ihren Gefühlen freien Lauf (5.5.25)

In "Rote Rosen" glaubt Britta, Heiners Gefühle nicht erwidern zu können.

Britta ist sich nicht sicher, ob sie Heiners Gefühle erwidert - oder vielleicht doch? Als sie sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad verletzt, kümmert Heiner sich rührend um sie. Das bringt Britta durcheinander, und schließlich gibt sie ihren Gefühlen nach und küsst ihn. Währenddessen verbringen Svenja und Mika viel Zeit miteinander, um Till zu helfen, und kommen sich dabei unerwartet näher. Könnte Svenja sich in Mika verliebt haben? Dumm nur, dass er bald wieder nach Hamburg muss.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

